Racalmuto: Auto in fiamme, guidatore e passeggeri sfuggono al pericolo

Un auto in marcia di proprietà di un favarese ha improvvisamente preso fuoco in contrada “Garamoli” a Racalmuto, causando momenti di paura per il conducente e gli occupanti. Fortunatamente, l’autista è riuscito a fermarsi in tempo, consentendo a tutti di mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo. Sul luogo è intervenuto il distaccamento dei vigili del fuoco di Canicattì, che ha spento l’incendio. Si ipotizza che un corto circuito o un guasto meccanico possano essere alla base dell’incidente. Nessuno è rimasto ferito, ma dell’auto è rimasta solo la carcassa.

foto archivio